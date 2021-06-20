Вассерман объяснил, почему у Украины не будет мощной армии

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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Анатолий Вассерман прокомментировал состояние украинской армии Фото:

Украина в настоящее время не сможет создать эффективную армию, поскольку для этого требуется мощная экономика и высокие технологии, которых у страны нет. Об этом заявил публицист, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«Армия — это один из примеров самой большой концентрации высоких технологий, поэтому, имея разоренную экономику и практически уничтоженное высокотехнологичное производство, создать не то, что мощнейшую в Европе, а сколько-нибудь заметную армию, невозможно», — заявил он в интервью «Народным новостям России». Так эксперт прокомментировал недавнее обещание украинского президента Владимира Зеленского создать самую мощную армию в Европе, если Запад не поможет Украине разрешить конфликт в Донбассе. В соцсетях это заявление вызвало шквал насмешек.

По словам Вассермана, экономика Украины находится в глубоком кризисе: все вновь выдаваемые стране кредиты идут на погашение старых обязательств и в самой республике денег практически не остается. «С учетом всех этих факторов создать мощнейшую армию в Европе Зеленский может, разве что, в очередном фильме «Квартала 95», — заключил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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