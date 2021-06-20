В Госдуме предложили оплатить образование части россиян

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать денежные сертификаты на получение высшего и среднего профессионального образования детям из многодетных семей. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей», — написал Сухарев в обращении к Голиковой. Выдержку из письма приводит RT.
По его словам, молодые семьи в регионах не торопятся рожать третьего и последующего ребенка. Из-за социально-экономической обстановки молодые родители опасаются, что не смогут в будущем обеспечить детей жильем и образованием, считает Сухарев.
Ранее демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша заявил, что пособия на детей не помогут повысить рождаемость в России. По его словам, пособия почти не влияют на ситуацию, а вот материнский капитал на второго ребенка повлиял. Также он назвал ошибкой материнский капитал на первого ребенка.
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