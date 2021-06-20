20 июня 2021

В Госдуме предложили оплатить образование части россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
Инициатива поможет детям из многодетных семей Фото:

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать денежные сертификаты на получение высшего и среднего профессионального образования детям из многодетных семей. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей», — написал Сухарев в обращении к Голиковой. Выдержку из письма приводит RT.

По его словам, молодые семьи в регионах не торопятся рожать третьего и последующего ребенка. Из-за социально-экономической обстановки молодые родители опасаются, что не смогут в будущем обеспечить детей жильем и образованием, считает Сухарев.

Ранее демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша заявил, что пособия на детей не помогут повысить рождаемость в России. По его словам, пособия почти не влияют на ситуацию, а вот материнский капитал на второго ребенка повлиял. Также он назвал ошибкой материнский капитал на первого ребенка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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