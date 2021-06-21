Регион РФ заставляет сотни тысяч жителей привиться от COVID

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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, covid19, спутник v
Власти Башкирии должны вакцинировать 60% чиновников к 2 июля Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил об обязательной вакцинации чиновников. 60% сотрудников должны привиться от коронавируса, заявил он на оперативном совещании

«Руководителям госорганов и местного самоуправления прошу определить количество служащих, а это сотни тысяч людей. Определить прошедших вакцинацию первым компонентом и имеющих противопоказания», — приводит слова Хабирова РИА «Новости». До 25 июня должны вакцинироваться не менее 30% служащих, а к 2 июля — 60%.

По мнению главы региона, чиновники, которые сами ежедневно убеждают население вакцинироваться, обязаны сами следовать своим же советам. Хабиров отметил, что отказ чиновников от вакцинации говорит о том, что в регионе плохо отлажена кадровая работа.

Ранее регионы РФ начали вводить обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Первыми стали Москва и Московская область. В Кремле пояснили, что у губернаторов есть такие полномочия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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