Пермяк, сделавший деньги на пельменной пирамиде, сел в тюрьму

В Перми осудили владельца пельменного бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк, укравший деньги граждан для развития пельменного бизнеса, получил 6 лет колонии и денежный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте.

«Взятые на себя обязательства не исполнил, а полученные от 198 граждан более 56 млн рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщается на сайте. Мошенник приговорен к лишению свободы на шесть лет и штрафу в 600 тысяч рублей.

Предприниматель, организовав бизнес по производству и продаже пельменей и мясных полуфабрикатов, начал привлекать высокими дивидендами потенциальных вкладчиков. До 2017 года мошенник выплачивал обещанные проценты, однако потом прекратил выплаты и начал тратить деньги на собственные нужды. У 198 граждан он похитил более 56 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как жители Челябинской области обманом заработали на зерне. Мошенники обманули фермера из курганской области, не заплатив за 600 тонн зерна, которые он им доставил. Также злоумышленники обманули челябинского предпринимателя, взяв предоплату и не доставив ему товар.