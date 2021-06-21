В России изменится способ взыскания алиментов

Формат начисления изменится с 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Планируется перевести в электронный формат процедуру взыскания алиментов к 2023 году. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство полностью защитит интересы и права ребенка», — цитирует Чернышенко ТАСС. По его словам, выстроят систему электронного взаимодействия между ведомствами, в том числе с банками и работодателями. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Планируется обеспечить безусловное исполнение решений суда по взысканию алиментов.

К 2023 году хотят сделать возможным подачу иска в мировой суд через портал «Госуслуг», сообщили в аппарате Чернышенко. «Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», — рассказали там. Электронный формат вводят в связи с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее в Госдуме приняли во втором чтении законопроект, чтобы обеспечить должникам неприкосновенность минимального дохода. Люди определят счет, с которого нельзя будет списывать сумму, равную прожиточному минимуму. Нововведение не будет распространяться на алименты.