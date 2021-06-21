Уральцев наградили за операцию на мозге еще не рожденного ребенка

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, врачи, защитная маска, медики, фельдшеры
Уральские медики спасли жизнь ребенку Фото:

Тюменский врач Альберт Суфианов и врач из Екатеринбурга Наталья Косовцова стали обладателем премии «Призвание», сделав первую в России внутриутробную операцию ребенку с гидроцефалией. Церемония награждения прошла в Москве, ее транслировали на Первом канале. «Призвание» — главная медицинская премия России, где профессионалы оценивают работу своих коллег.

«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, награждена группа акушеров-гинекологов и нейрохирургов под руководством докторов Косовцовой и Суфиянова (Екатеринбург, Тюмень). Доктора провели уникальную внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии у плода», — указано на официальном сайте Первого канала.

Там уточняется, что беременность была доношена. У пациентки родился здоровый ребенок. Операция такого типа была проведена впервые в России и второй раз в мире.

Ранее URA.RU писало о том, что руководитель Федерального центра нейрохирургии (ФЦН) в Тюмени Альберт Суфианов сделал уникальную операцию девятимесячной девочке из Татарстана. Всего за час он удалил две опухоли в обоих полушариях головного мозга, не повредив их структуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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