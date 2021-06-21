Уральцев наградили за операцию на мозге еще не рожденного ребенка

Тюменский врач Альберт Суфианов и врач из Екатеринбурга Наталья Косовцова стали обладателем премии «Призвание», сделав первую в России внутриутробную операцию ребенку с гидроцефалией. Церемония награждения прошла в Москве, ее транслировали на Первом канале. «Призвание» — главная медицинская премия России, где профессионалы оценивают работу своих коллег.
«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека, награждена группа акушеров-гинекологов и нейрохирургов под руководством докторов Косовцовой и Суфиянова (Екатеринбург, Тюмень). Доктора провели уникальную внутриутробную операцию по лечению гидроцефалии у плода», — указано на официальном сайте Первого канала.
Там уточняется, что беременность была доношена. У пациентки родился здоровый ребенок. Операция такого типа была проведена впервые в России и второй раз в мире.
Ранее URA.RU писало о том, что руководитель Федерального центра нейрохирургии (ФЦН) в Тюмени Альберт Суфианов сделал уникальную операцию девятимесячной девочке из Татарстана. Всего за час он удалил две опухоли в обоих полушариях головного мозга, не повредив их структуры.
Подписывайтесь на URA.RU в