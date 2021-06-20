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В Пермском крае изменился недельный тренд по заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Республиканская клиническая инфекционная больница. Казань, медик, врач, больница, covid, ковид, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь
В Прикамье снизилась суточная заболеваемость COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае спустя неделю, снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. По данным на 21 июня в регионе выявлено 128 человек, заразившихся COVID-19.

«Пермский край — 128 [заразившихся]», — указано в telegram-канале оперштаба Москвы. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 656 человек. В минувшее воскресенье в Пермском крае был установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом в июне — 130.

URA.RU рассказывало, что рост числа заразившихся в Прикамье наметился с 14 июня. В регионе продолжается кампания по вакцинации от COVID. По данным минздрава края, 228,2 тысяч жителей полностью завершили курс иммунизации. Сейчас для записи на вакцинацию доступны более 56 тысяч слотов. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют возрастные жители края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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