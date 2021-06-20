В Пермском крае изменился недельный тренд по заболеваемости COVID

В Прикамье снизилась суточная заболеваемость COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае спустя неделю, снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. По данным на 21 июня в регионе выявлено 128 человек, заразившихся COVID-19.

«Пермский край — 128 [заразившихся]», — указано в telegram-канале оперштаба Москвы. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 656 человек. В минувшее воскресенье в Пермском крае был установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом в июне — 130.

URA.RU рассказывало, что рост числа заразившихся в Прикамье наметился с 14 июня. В регионе продолжается кампания по вакцинации от COVID. По данным минздрава края, 228,2 тысяч жителей полностью завершили курс иммунизации. Сейчас для записи на вакцинацию доступны более 56 тысяч слотов. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют возрастные жители края.