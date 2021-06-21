В Германии задержали российского шпиона

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
В Генпрокуратуре Германии сообщили о задержании Фото:

В Германии задержали гражданина России, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Германии.

«До ареста Ильнур Н. работал научным сотрудником научно-технической кафедры в университете Германии. В период с октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с сотрудником российской иностранной секретной службы. По крайней мере, на двух из этих встреч он передавал информацию с территории университета. Взамен обвиняемые получали денежные выплаты», — указано в сообщении Генпрокуратуры Германии. Россиянина арестовали, на работе и дома у обвиняемых прошли обыски.

Ранее депутата из Латвии Яниса Адамсонса задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Генеральная прокуратура Латвии обратилась в парламент (сейм) с запросом на арест, обыск и задержание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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