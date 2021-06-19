В Туре был найден череп древнего носорога Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области из реки Тура был выловлен череп шерстистого носорога. Об этом в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» рассказал один из местных жителей. По его словам, останкам уже несколько тысяч лет.

«Из реки Тура был выловлен череп. Предположительно он принадлежит шерстистому носорогу. В наших краях они жили в одно время с мамонтами (около 13 тысяч лет назад)», — рассказывает автор поста.

Тюменский краевед Павел Ситников сообщил URA.RU, что найденный череп имеет особенность, которая выгодно отличает его от схожих останков. «Такие черепа находят каждый год. Однако, данный экземпляр очень интересен тем, что у него сохранились зубы. Рыбаку, который его выловил, действительно повезло. Вопрос лишь в том, как он теперь поступит. Лучшим вариантом будет передать останки сельской выставке или в галерею сувениров, где сейчас находится череп носорога, у которого нет зубов», — считает Ситников.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области было обнаружено кладбище мамонтов. В ходе исследовательской экспедиции на реке Вагай нашли более тысячи различных костей мамонтов. Все находки были перевезены в Екатеринбург для дальнейшего изучения.

Из реки выловили череп носорога группа «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»