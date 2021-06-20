Туроператоры снизили цены на первые рейсы из Перми в Турцию

Турция начинает принимать российских туристов с 22 июня Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Первый самолет из Перми в турецкую Анталью отправится 22 июня в 03:50, сообщает онлайн-табло международного аэропорта «Пермь». По данным туроператоров, стоимость недельного отдыха в пятизвездочных отелях с вылетами 22—24 июня на 15-20%, чем стоимость таких же туров с вылетами 1—2 июля.

«Пермь — Анатлья, авиакомпания Royal Flight, начало регистрации: 00:50 22.06», — сообщает онлайн-табло «Большого Савино». Туроператор Pegas Touristik сообщает турагентам (письмо есть в распоряжении URA.RU) о том, что стоимость недельного отдыха в отелях 4* по системе «все включено» начинается от 22 тысяч рублей на человека.

Например, стоимость тура с вылетом 22 июня и проживанием в двухместном номере в отеле MG White Lilyum Hotel 5* составляет 29 148 рублей на человека, а 1 июля такой же тур обойдется уже почти в 40 тысяч рублей на человека. Также к стоимости любых туров прибавляется около 5 тысяч рублей на человека. В эту сумму входит питание, топливный сбор и доплата за багаж.

Российские туристы, которые поставили себе прививку от коронавируса, для въезда в Турцию не обязаны сдавать ПЦР-тест. Для переболевших COVID-19 достаточно будет предъявить результаты тестирования на антитела (срок сдачи — 48 часов с момента въезда). После возвращения в Россию все туристы должны будут дважды за свой счет сдать ПЦР-тест. В противном случае их могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

URA.RU рассказывало, что пермские туристы ждут открытия Турции и поэтому не приобретают туры. Также из Перми можно напрямую вылететь в Египет, Болгарию и Грецию.