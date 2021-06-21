Сванидзе назвал главный недостаток учебника Мединского

Николай Сванидзе отметил, что учебник под редакцией Владимира Мединского может быть одной из трактовок истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский является грамотным историком и обучение по его учебнику может стать одним из направлений в школьной программе. Однако, из-за того, что Мединский советник президента, его позиция может быть официозной. Об этом в беседе с URA.RU отметил историк, журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе.

«Пусть будет учебник Владимира Мединского. Он грамотный историк, но он советник президента, значит, его позиция будет официозной, и под нее будут подтачиваться учителя. И часто это будет идти за счет исторической правды. Поэтому трактовка Мединского имеет права на существование, но как одна из», — подчеркнул Сванидзе.

Профессор отметил, что книги по истории в школах должны быть в разных редакциях, с разными мнениями, чтобы предмет был подан более объективно. «Хорошо, если, помимо учебника Мединского, будут другие учебники. Если же только издание под редакцией Владимира Ростиславовича, то это будет, я боюсь, плохо для исторического образования», — добавил Сванидзе.

В феврале Владимир Мединский заявил, что книги по отечественной и зарубежной истории под его редакцией появятся в российских школах. Руководитель Центра общественных наук АО «Издательство «Просвещение» и соавтор пособия Сергей Тырин отметил, что в массовое использование учебники выйдут осенью. Сейчас их уже можно найти в интернет-магазинах. В изданиях авторы прописали взаимосвязь событий всемирной истории и страны и уделили большое внимание патриотическому воспитанию.