В российских школах появятся учебники от Мединского

Тираж книг под редакцией Владимира Мединского составляет 1 млн экземпляров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Книги по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского появятся в российских школах. Об этом рассказал сам Мединский на презентации Российского военно-исторического общества в книжном клубе «Достоевский».

«Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ», — пояснил он. Его слова приводят РИА «Новости». Мединский также отметил, что в школьных учебниках есть инновационный подход к изучению истории, там содержится большая культурная составляющая. Общий тираж изданий составил более 1 миллиона экземпляров, добавил он.

Владимир Мединский — бывший министр культуры, в настоящее время занимает пост помощника президента России Владимира Путина и является действительным госсоветником. В 2010—2011 годах он опубликовал цикл книг «Мифы о России», напоминают «Дни.ру».

В 2012 году Мединский был обвинен в плагиате своей докторской диссертации. Представители Министерства образования и науки РФ в 2016 году потребовали лишить его ученой степени, однако экспертный совет ВАК отказался это делать. После голосования по этому вопросу глава экспертного совета ВАК Павел Уваров уволился.