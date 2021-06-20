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Из Екатеринбурга отправятся первые рейсы в Турцию. Расписание

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет
Перевозками пассажиров займутся авиакомпании Nordwind, AzurAir и RoyalFlight Фото:
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Из Кольцово (Екатеринбург) в Турцию 22 июня отправятся рейсы авиакомпаний Nordwind, AzurAir и RoyalFlight. Об этом говорится на сайте аэропорта.

22 июня из Екатеринбурга в Анталью вылетят три самолета: в 03:20, в 10:00 и в 12:30, говорится на онлайн-табло аэропорта. Перевозками пассажиров займутся авиакомпании Nordwind, AzurAir и RoyalFlight. Ожидается, что отправление и прибытие рейсов пройдет по расписанию.

Кроме этого, на 22 июня было запланировано еще два рейса из Екатеринбурга в Анталью. Однако они отменены.

Авиасообщение с Турцией будет возобновлено с 22 июня. Соответствующее решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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