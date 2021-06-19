19 июня 2021
18 июня 2021

В Тюменской области начали платить за вакцинацию

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Тоболяки сообщают, что сотрудникам местного ПАТП начали платить за вакцинацию по 5 тыс. рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотрудникам тобольского Пассажирского авторанспортного предприятия (ПАТП) начали платить по пять тысяч рублей за согласие на вакцинацию от коронавируса. Информация об этом появилась в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«5000 рублей за вакцинацию от COVID-19. Прекрасный способ стимулирования своих сотрудников придумали в ПАТП! Каждого кто решит поставить вакцину — предприятие поощрит денежной суммой. Правда, некоторые сотрудники все равно отказываются ставить прививку. А как вас стимулирует ваш работодатель?», — написал автор публикации.

В комментариях к записи пользователи выразили неуверенность в том, что подобный способ стимуляции к вакцинации сработает. «Скорее, заставят под страхом увольнения, чем простимулируют. У нас всегда людей запугивают, а не стимулируют», — считает Ольга Щепина. «В бюджетной сфере больше половины зарплаты составляет премия. Не сделаешь как надо, оставят на голом окладе, что почти равнозначно увольнению», — считает Эльмар Камбаров. «Кондукторы жалуются, что те, кто поставил прививку, болеет. И сильно», — заявила Вера Алексеевна.

Получить оперативный комментарий в ПАТП URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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