В Тюменской области начали платить за вакцинацию

Тоболяки сообщают, что сотрудникам местного ПАТП начали платить за вакцинацию по 5 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудникам тобольского Пассажирского авторанспортного предприятия (ПАТП) начали платить по пять тысяч рублей за согласие на вакцинацию от коронавируса. Информация об этом появилась в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«5000 рублей за вакцинацию от COVID-19. Прекрасный способ стимулирования своих сотрудников придумали в ПАТП! Каждого кто решит поставить вакцину — предприятие поощрит денежной суммой. Правда, некоторые сотрудники все равно отказываются ставить прививку. А как вас стимулирует ваш работодатель?», — написал автор публикации.

В комментариях к записи пользователи выразили неуверенность в том, что подобный способ стимуляции к вакцинации сработает. «Скорее, заставят под страхом увольнения, чем простимулируют. У нас всегда людей запугивают, а не стимулируют», — считает Ольга Щепина. «В бюджетной сфере больше половины зарплаты составляет премия. Не сделаешь как надо, оставят на голом окладе, что почти равнозначно увольнению», — считает Эльмар Камбаров. «Кондукторы жалуются, что те, кто поставил прививку, болеет. И сильно», — заявила Вера Алексеевна.

Получить оперативный комментарий в ПАТП URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.