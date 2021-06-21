В Госдуме призвали постепенно увеличить налог для богатых до 35%

Подоходный налог в России можно увеличить до 35% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В России необходимо продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан, сделав многоступенчатую систему и повысив ставку до 35%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С 1 января 2021 года в России была введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить налог не 13%, а 15%. Для остальных граждан ставка НДФЛ осталась на прежнем уровне.

«Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный нало, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — высказался в беседе с URA.RU Аксаков.

Также парламентарий привел пример, какие ступени налогообложения могут быть созданы в России. «Условно, доходы от пяти миллионов рублей до 10 пусть будут 15% облагаться. От 10 миллионов до 15 будет 20% и так далее», — уточнил Аксаков.

По словам собеседника агентства, повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан позволит государству направлять больше средств на помощь нуждающимся россиянам. «Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, поэтому это деньги, которые помогут очень многим. Но это только одна часть задачи. Я считаю, что мы должны еще справедливо распределять деньги из бюджета. И не всем подряд их выдавать, должна быть адресная поддержка», — заключил Анатолий Аксаков.