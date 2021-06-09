Минфин решил судьбу налога для богатых россиян

НДФЛ для доходов от 5 млн рублей повысили до 15% в 2020 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Повышенный до 15% НДФЛ на доходы более пяти миллионов рублей будет действовать в России еще два-три года. Об этом заявил заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

В 2020 году в РФ повысили НДФЛ для доходов от пяти миллионов рублей до 15%, мера коснулась людей с доходом от 417 тысяч рублей в месяц. «Минфин пока текущей конструкцией налога доволен и предлагает два-три года ничего не делать, а затем устранить изъяны, если они обнаружатся», — цитирует Сазанова Forbes.

Замглавы Минфина также отметил, что в ведомстве прорабатывается вопрос об изменении налогов для нефтяных компаний, металлургических и химических предприятий. «Если решение о налоговой донастройке будет принято, то к концу лета выйдем на конкретные параметры. Отталкиваться предлагаем от соотношения уровня дивидендных выплат по акциям к уровню капитала компании», — сказал он. Уточняется, что повышенная ставка налога на прибыль не коснется всех компаний.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению. Это должно коснуться тех, у кого есть дети, передает RT.