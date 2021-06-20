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Власти Пермского края назвали дороги, которые будут ремонтировать

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, разметка, автодорога, асфальт, трасса, дорога
Власти назвали какие дороги в Пермском крае будут ремонтировать в ближайшие три года Фото:

В Пермском крае в ближайшие три года отремонтируют несколько дорог. Соответствующее соглашение подписали глава Пермского края Дмитрий Махонин и глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Документ предполагает, что в течение четырех лет дороги, входящие в опорную сеть автодорог страны — региональную опорную сеть, будут ремонтироваться в первоочередном порядке», — сообщено на сайте. Помимо Пермского края, такие соглашения заключены еще с 10 регионами страны.

На сайте Росавтодора сказано, что в рамках трехлетней программы в Пермском крае обновят около 365 км дорог. Отремонтируют мост через реку Мулянка и одиннадцатикилометровый участок на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, переправу через реку Обва на участке автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Также восстановительные мероприятия пройдут на трассах Пермь — Березники, Полазна — Чусовой, Кукуштан — Чайковский, Болгары — Юго-Камский — Крылово и другие.

URA.RU также писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение с «Газпром-Нефть» об участии компании в крупных проектах автодорожного строительства на территории региона. В соглашении предполагается в частности наращивание поставки в регион инновационных битумов и участие «Газпрома» в проекте Северного автомобильного обхода Перми.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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