Фестиваль ремесел должны были посетить гости из других регионов и стран Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава поселения Половинки (Кондинский район) заявил о том, что отменяет проведение на своей территории международного фестиваля ремесел коренных народов. Сделал он это после того, как региональные власти запретили ему провести День молодежи так, как он планировал изначально, но фестиваль ремесел согласовали. Об этом он рассказал в Instagram.

«Мы отменяем все мероприятия в которых участвует свыше 20 человек. Двойных стандартов в поселке не будет. Исключений не будет ни для кого. Ни для каких гостей. Все мероприятия в поселении мы запрещаем», — заявил Старжинский в своем видеоролике.

Также Старжинский рассказал в видео, что ему «звонили из округа» и якобы сказали о том, что если он будет препятствовать проведению фестиваля ремесел на территории сельского поселения, то строительство дома культуры, которое запланировано на следующий год, «может оказаться под вопросом». «Мне дали понять, что если не состоится международный фестиваль ремесел, то дом культуры в поселке Половинка может быть не построен», — пересказал разговор чиновник, не назвав фамилию собеседника.

Мэр публично удивился и решению властей ХМАО, разрешивших международное мероприятие, но не локальный День молодежи. «Угроза либо есть, либо ее нет. Почему действуют двойные стандарты?» — задается вопросом мэр. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов не смог оперативно ответить на вопросы URA.RU о судьбе фестиваля, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU писало, что Старжинский планировал провести в поселении масштабный День молодежи в рамках международного фестиваля ремесел. Но власти ХМАО не согласовали праздник в обход COVID-ограничений, тем не менее, разрешив провести фестиваль.