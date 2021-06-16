Судя по анонсу, на празднике выступит группа «Краски» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава сельского поселения Половинка (Кондинский район) Александр Старжинский объявил о том, что в поселении пройдет день молодежи, несмотря на то, что проведение массовых мероприятий запрещено постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Судя по анонсу, на празднике выступит группа «Краски», а информационную поддержку празднику оказывает благотворительный фонд «Траектория надежды», принадлежит который кандидату в депутаты Госдумы Александру Клишину.

«26 июня мы планируем провести мероприятие посвящённое Дню молодежи и концертную программу с участием группы „Краски“ в рамках международного фестиваля ремесел, а в завершении мероприятия праздничный салют и уличная дискотека. Мы сейчас согласовываем с властями региона и Роспотребнадзором, чтобы все прошло с учетом эпидемиологических норм», — рассказал URA.RU Старжинский, добавив, что согласно постановлению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в регионе запрещены муниципальные и региональные мероприятия с численностью более 20 человек. Международные мероприятия под эти ограничения не попадают.

Кандидат в депутаты Госдумы Клишин рассказал журналисту URA.RU, что его благотворительный фонд оказывает только информационную поддержку, а расходы несут некие спонсоры, имена которых он называть отказался. Замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен сообщил агентству, что 18 июня состоится оргкомитет, на котором примут решение, как именно пройдет международный фестиваль и можно ли будет провести мероприятия, запланированные в Половинке. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что по данному факту принимаются меры административного реагирования.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнес придумал, как обмануть губернатора. Предприниматели лишь формально меняли направления деятельности и продолжали свою работу.