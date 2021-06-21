Лавров: Россия и Турция обсудят «втягивание» Украины в НАТО

Сергей Лавров сообщил, что Россия и Турция обсудят попытки затянуть Украину в НАТО во время ближайшего контакта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия в ближайшее время обсудит с Турцией тему «втягивания» Украины в НАТО. Он отметил, что Москва четко обозначила свою позицию по данному вопросу.

«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами. В ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, что мы поговорим и на эту тему тоже», — заявил Лавров во время брифинга с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, трансляция которого вел RT.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, на которых они обсудили сотрудничество между ВМС двух стран в Черном море. В частности, министры говорили о повышении обороноспособности и совместимости со странами НАТО, а также о взаимодействии Киева и Анкары с государствами Совета безопасности ООН, отмечает RT.

Кулеба сообщил, что Украина закупила у Турции беспилотники для обороны от России. Он отметил, что если Москва начнет военный конфликт, то Киев сможет применить новую технику в любой части своей территории, в том числе на Донбассе, сообщает телеканал 360.