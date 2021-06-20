Житель ХМАО потерял 8 млн рублей на фейковой интернет-бирже США

Житель Нижневартовска стал жертвой мнимых финансовых аналитиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижневартовска лишился восьми миллионов рублей, оказавшись втянутым в игру на несуществующей американской интернет-бирже. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Мужчина нашел в интернете инвестиционную компанию, которая предлагала заработок путем торговли ценными бумагами на бирже. В течение первых 2,5 месяцев он вместе с прикрепленным к нему финансовым аналитиком совершил множество сделок. Аферисты уверяли нижневартовца, что ему сопутствует удача в торгах и для повышения дохода, и мужчина набрал кредитов на пять миллионов рублей.

Затем он взял еще два миллиона рублей для того, чтобы приобрести страховку для вывода денег с брокерского счета. «Потерпевшему позвонил якобы представитель финансового департамента и пояснил, что оставленная заявка попадает под санкции по отмыванию денежных средств и ему необходимо заплатить налог в размере 20 000 долларов США. Так как ему хотелось получить заработанные деньги, то он выполнил все указания сотрудников, продолжая вносить суммы на счета неизвестных», — описали ситуацию в пресс-службе УМВД ХМАО.

В итоге счет потерпевшего был заморожен, а все средства с него выведены. Когда ему предложили за 90 тысяч рублей вернуть деньги, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что борьба с интернет-мошенничеством является одной из основных задач для югорской полиции. Об этом он указал руководителю УМВД ХМАО Дамиру Сатретдинову во время его представления в новой должности.