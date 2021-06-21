Источник: в Сбербанке готовятся к дефолту осенью 2021 года

Инфляция, закредитованность граждан и падение их доходов ставят кредитную систему под угрозу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ прошло совещание, на котором обсуждали сообщение из Москвы по подготовке к дефолту, который возможен осенью 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству кредитного учреждения. Однако в самом банке информацию не подтверждают.

«В центральном офисе Сбера [в Екатеринбурге] 18 июня было экстренное совещание по некому сообщению из столицы. Тема банальна: подготовка к дефолту осенью 2021 года», — рассказал собеседник агентства. В московской пресс-службе Сбера опровергли информацию, назвав ее не соответствующей действительности. Случается, что Сбербанк часто путают с региональным представительством ЦБ РФ. Однако и в пресс-службе филиала ЦБ не подтвердили факт обсуждения вероятного дефолта.

Кандидат экономических наук Константин Селянин в беседе с URA.RU отметил, что тревожные слухи в российском обществе циркулируют каждый год. Однако дефолта в классическом смысле слова, когда государство отказывается от своих обязательств перед кредитными организациями, как в 1998 году, в России не будет. «Если говорить в широком смысле — как о некой глобальной экономической неприятности, то это возможно. Мы видим, что ускоряется инфляция, резко подорожали продукты. При этом люди набрали кредитов — только ипотеки на 10 триллионов рублей. На фоне снижения доходов и роста цен вполне вероятно, что люди не смогут исполнять обязательства перед банками», — сказал Селянин.

По его мнению, государство вполне может объявить кредитные каникулы, как в 2020 году. В противном случае Россию ждет вал личных банкротств, которые будут исчисляться миллионами. «Эту проблему наверняка могут обсуждать в банковском сообществе, вопрос уже давно назрел», — заключил Константин Селянин.