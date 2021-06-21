Полпред назвал регион УрФО с худшими показателями вакцинации. URA.RU предупреждало об этом

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Якушев. Тюмень, якушев
Владимир Якушев обсудил уровень вакцинации в регионах Урала Фото:
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Коронавирус COVID-19

Челябинская область хуже всего вакцинировала население от коронавируса — показатель составляет 22%. Лидерами по прививочной кампании на Урале стали регионы Тюменской матрешки. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время совещания с главными федеральными инспекторами.

«По данным на 20 июня, в регионах УрФО привито более 29% населения. Это чуть больше, чем в среднем по России. Лидеры по вакцинации: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,5%), Тюменская область (39,4%) и Ямал (39,2%). В Курганской области привито 32% населения, в Свердловской — 28%, в Челябинской — 22%», — указано в релизе на сайте полпредства.

Ситуация на рынке труда также стала темой для обсуждения. В мае—июне полпред провёл персональные совещания со всеми регионами, на которых детально проработали все аспекты этого вопроса. На Урале сокращается количество безработных, отметил полпред. «Необходимо находить новые инструменты, теснее взаимодействовать с региональными органами власти, центрами занятости и муниципалитетами. Продолжать работать, чтобы к октябрю выйти на уровень безработицы, который был до пандемии», — акцентировал полпред.

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5 регионов могут ввести жесткие ограничения вслед за Москвой

URA.RU ранее писало, что 5 регионов могут ввести жесткие ограничения вслед за Москвой. Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской областям, а также Пермскому краю в ближайшее время может потребоваться ужесточение мер, чтобы убедить граждан вакцинироваться. Без этого главы регионов рискуют не выполнить поручение президента России Владимира Путина — к осени необходимо вакцинировать 60% россиян, говорят эксперты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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