ПФР раскрыл, как проиндексируют пенсии россиянам после увольнения

Повышенная пенсия придет только через три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работающим пенсионерам после увольнения проиндексируют выплаты, однако повышенная пенсия придет только через три месяца. Об этом сообщает Пенсионный фонд Россиию

«После прекращения трудовой деятельности — работы и (или) иной деятельности — суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности», — передает сообщение «Парламентская газета». Уточняется, что россиянам не потребуется подавать заявление в ПФР, это происходит автоматически.

При этом в ПФР объяснили, что, если пенсионер уволился с работы в августе, то в сентябре в ПФР поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. Только в октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер являются неработающим. При этом лишь в ноябре Пенсионный фонд примет решение о возобновлении индексации, и только в декабре гражданин получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца.

Ранее замглавы комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанцев заявил, что вопрос индексации пенсий для работающих граждан будет решен, если в бюджете появятся дополнительные средства. По его словам, на это ежемесячно требуется около девяти миллиардов рублей, передает агентство Nation News. Федерация независимых профсоюзов России, в свою очередь, призывала Путина вернуть индексацию пенсий для работающих граждан. Председатель ФНПР Михаил Шмаков в послании к президенту попросил устранить «допущенную несправедливость», вернуть пенсионерам недоплаченные суммы и убрать ограничение по пенсионным баллам, сообщает RT.