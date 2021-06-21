Кабмин одобрил новый штраф для водителей

В России появится новый штраф для водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России собираются ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Правительство уже подготовило положительный отзыв.

Соответствующий законопроект разработали в Мосгордуме и Мособлдуме, передает «Российская газета». Фиксировать такие нарушение предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. Если подобное повторится — 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Уточняется, что правительство РФ поддержало законопроект. Однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.

Ранее также стало известно, в МВД готовятся радикально ужесточить контроль за исправностью автомобилей на дорогах. В случае, если на машине не будут работать фары, указатели поворота, дворники или стоп-сигналы, а также окажутся неисправны тормоза, то сотрудники ГИБДД смогут штрафовать водителей. Также среди неисправностей указывались незаконные лебедки, защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и другие.