СМИ назвали число россиян, оставшихся без накопительной пенсии

с 2019 года число пенсионеров, не обратившихся за накопительной частью пенсии, возросло на 500 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 2,1 миллиона пенсионеров в России в 2020 году не стали пользоваться накопительной частью пенсии, или же ее им не назначили. Причиной этому называют отсутствие системы информирования. Об этом сообщается в отчетности негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

«Почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии, или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн», — сообщает « Коммерсант» . Больше всего таких лиц было в НПФ «Открытие» — 605 тысяч, НПФ «Будущее» — почти 419 тысяч, НФП «Газфонд Пенсионные накопления» — 319 тысяч, НПФ Сбербанка — 157,2 тысячи.

Согласно оценкам экспертов, в 2020 году в число тех, кто не обращался за накопительной частью пенсии, вошли граждане, которые получили единовременную выплату. Однако такие выплаты начислили всего 200—400 тысячам человек. А число граждан, не получивших накопительную часть пенсии вовсе, оценивается в 1,7—1,9 миллиона. в НПФ «Будущее» подчеркивают, что на счетах таких пенсионеров незначительные суммы — от 7 до 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд получит в 2022—2023 годах на 500 млрд рублей меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Такие цифры указаны в материалах Минфина к проекту федерального бюджета на следующие три года.