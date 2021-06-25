В ХМАО резкий всплеск числа заболевших коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заболели 108 человек. В прошлый раз больше ста зараженных человек за сутки медики фиксировали три месяца назад — в марте. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у одного человека болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 104 случаях. По двум случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Новые случаи заражения зафиксированы в 18 из 22 муниципальных образованиях региона. Общая география распространения выглядит так:
- Сургут — 18;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Нижневартовск — 11;
- Советский район — 11;
- Нефтеюганск — 10;
- Югорск — 10;
- Урай — 5;
- Мегион — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Кондинский район — 3;
- Березовский район — 3;
- Белоярский район — 3;
- Сургутский район — 2;
- Когалым — 2;
- Нефтеюганский район — 2;
- Октябрьский район — 2;
- Лангепас — 2;
- Пыть-Ях — 1.
В департаменте здравоохранения добавили, что состояние 81 пациента тяжелое, 55 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 808 человек. Коэффициент распространения инфекции 1,1. В резерве находится больше 30% коек для больных коронавирусом.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО пока не планируется введение обязательной вакцинации от коронавируса. При этом губернатор Наталья Комарова считает, что руководители предприятий и организаций имеют право принимать локальные нормативные акты, устанавливающие дополнительные требования к выходу сотрудников из отпуска и касающиеся наличия справок об отсутствия коронавируса.
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