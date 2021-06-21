21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021

Группа «Звери» отказалась от поездки в Челябинск из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт рэпера FACE в Екатеринбурге, концерт, теле-клуб, дремин иван, face, фэйс
Челябинских фанатов группы «Звери» просят дождаться окончания третьей волны коронавируса (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Концерт группы «Звери» в Челябинске, запланированный на 25 июня, не состоится из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки продолжают действовать ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. Наши концерты в Челябинске и Уфе, запланированные на 25 и 26 июня, перенесены. Информация о новых датах концертов будет анонсирована в ближайшее время. Просьба сохранять билеты», — говорится в официальном Instagram-аккаунте группы.

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области растет вторую неделю. Сегодня в регионе зафиксирован новый всплеск: 108 новых заболевших и четыре умерших против 103 заражений и одной смерти накануне. О начале третьей волны пандемии власти Южного Урала сообщили 16 июня.

Фанатов просят не сдавать билеты и обещают «отыграть», когда ситуация улучшится

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...