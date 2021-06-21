21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021

В Челябинской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Темпы заражения в Челябинской области вновь ускорились Фото:
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Коронавирус COVID-19

Скачок заболеваемости коронавирусом за сутки зафиксирован в Челябинской области. Это следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«К утру 22 июня в области подтверждено 109 новых случаев заражения. Умерли четыре пациента с коронавирусом, для всех причиной смерти стал COVID-19», — сообщили URA.RU в оперштабе. Накануне заболевших было 103, а умерших — один человек.

Число заболевших начало ощутимо превышать количество вылечившихся — их за сутки 99. Лечение сейчас проходят 2057 человек.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией более 65 тысяч южноуральцев. Из них 2957 пациентов скончались. С начала рабочей недели в регионе начали отменять массовые мероприятия, как всероссийского уровня — Ильменский и Бажовский фестивали, так и праздники регионального и муниципального уровня — День металлурга, Сабантуй и другие.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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