21 июня 2021

Челябинскую ОПГ осудили за убийство главаря

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
Участников банды отправили в колонию строгого режима Фото:

Челябинский облсуд вынес приговор в отношении шести жителей региона, совершавших преступления в составе организованной преступной группы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, участники банды получили сроки от 8 лет 3 месяцев до 22 лет колонии строгого режима. Главаря ОПГ убили сами соратники. Источник в силовых структурах сообщил, что банда грабила тех, кто занимался незаконным обналичиванием денег.

«Подсудимые в 2008 году в Челябинске, применив огнестрельное оружие, в том числе автомат с глушителем, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 млн рублей. В 2106 году совершили разбойное нападение на других предпринимателей, похитив не менее 16 млн рублей», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

«Они грабили обнальщиков», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. За предпринимателями, перевозившие крупные суммы денег, члены банды следили, выбирая момент для нападения.

Основателем банды был челябинец по фамилии Козин. Членам банды не понравилось, как он делит добычу. В апреле 2010 года главаря вызвали на разговор, задушили его веревкой и похоронили в чужой могиле на кладбище в деревне Алишева. Деятельность банды была пресечена сотрудниками УФСБ по региону.

После задержания два участника банды, Лукманов и Медведев, заключили соглашение со следствием; дело в отношении их выделено в отдельное производство. Еще один член ОПГ, Терентьев, был найден в СИЗО без признаков жизни. Судебные эксперты назвали причиной смерти суицид. Процесс над членами ОПГ проходил с участием присяжных заседателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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