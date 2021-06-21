Челябинскую ОПГ осудили за убийство главаря

Участников банды отправили в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд вынес приговор в отношении шести жителей региона, совершавших преступления в составе организованной преступной группы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, участники банды получили сроки от 8 лет 3 месяцев до 22 лет колонии строгого режима. Главаря ОПГ убили сами соратники. Источник в силовых структурах сообщил, что банда грабила тех, кто занимался незаконным обналичиванием денег.

«Подсудимые в 2008 году в Челябинске, применив огнестрельное оружие, в том числе автомат с глушителем, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 млн рублей. В 2106 году совершили разбойное нападение на других предпринимателей, похитив не менее 16 млн рублей», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

«Они грабили обнальщиков», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. За предпринимателями, перевозившие крупные суммы денег, члены банды следили, выбирая момент для нападения.

Основателем банды был челябинец по фамилии Козин. Членам банды не понравилось, как он делит добычу. В апреле 2010 года главаря вызвали на разговор, задушили его веревкой и похоронили в чужой могиле на кладбище в деревне Алишева. Деятельность банды была пресечена сотрудниками УФСБ по региону.

После задержания два участника банды, Лукманов и Медведев, заключили соглашение со следствием; дело в отношении их выделено в отдельное производство. Еще один член ОПГ, Терентьев, был найден в СИЗО без признаков жизни. Судебные эксперты назвали причиной смерти суицид. Процесс над членами ОПГ проходил с участием присяжных заседателей.