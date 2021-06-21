Всего общественники насчитали три сотни голов погибшей рыбы (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Массовая гибель рыбы произошла в реке Ай, протекающей в городе Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в общественной организации «Гражданский патруль».

«На небольшом участке у моста мы за час начитали 130 мертвых рыбин разных размеров. К концу обследования около 300. Причина этого экологического бедствия неизвестна, необходимо взять пробы воды, исследовать рыбу. Мы опасаемся массовых отравлений», — прокомментировал ситуацию руководитель отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королёв.

Общественники уже направили соответствующие обращения в природоохранную прокуратуру области и Росприроднадзор. Ответы оттуда пока не поступили.

В минэкологии региона завили URA.RU, что опасности для жизни и здоровья златоустовцев нет. «По факту замора рыбы будет проведена проверка, специалисты уже выехали к месту происшествия для забора воды. Инцидент не единичен: такие случаи были в этом году на Айском пруду и других водоемах. Все они связаны с естественными и природными причинами: аномальной жарой и большой прогреваемостью воды из-за падения уровня водоемов и цветения сине-зеленых водорослей», — пояснили в ведомстве.

Погибшая рыба усеяла берега реки Ай в Златоусте Фото: «Гражданский патруль» (Златоуст)