Массовая гибель рыбы произошла в реке Ай, протекающей в городе Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в общественной организации «Гражданский патруль».
«На небольшом участке у моста мы за час начитали 130 мертвых рыбин разных размеров. К концу обследования около 300. Причина этого экологического бедствия неизвестна, необходимо взять пробы воды, исследовать рыбу. Мы опасаемся массовых отравлений», — прокомментировал ситуацию руководитель отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королёв.
Общественники уже направили соответствующие обращения в природоохранную прокуратуру области и Росприроднадзор. Ответы оттуда пока не поступили.
В минэкологии региона завили URA.RU, что опасности для жизни и здоровья златоустовцев нет. «По факту замора рыбы будет проведена проверка, специалисты уже выехали к месту происшествия для забора воды. Инцидент не единичен: такие случаи были в этом году на Айском пруду и других водоемах. Все они связаны с естественными и природными причинами: аномальной жарой и большой прогреваемостью воды из-за падения уровня водоемов и цветения сине-зеленых водорослей», — пояснили в ведомстве.
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