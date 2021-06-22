В Крыму ввели всеобщую вакцинацию от коронавируса

Предприятиям сферы услуг рекомендовали привить всех сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В частности, предприятиям сферы услуг рекомендовали привить всех сотрудников. Соответствующий указ подписал председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов.

«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на указ. Рекомендация не распространяется на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания для вакцинации.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российским студентам нужно пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года, лучше — до середины июля, передает телеканал 360.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил заселять в отели города туристов только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе. А накануне крупный очаг заражения коронавирусной инфекцией был выявлен в «Артеке», передает «Пятый канал». Двенадцать детей поместили в инфекционную больницу, контактных — 60 детей и 16 вожатых— отправили в обсерватор.