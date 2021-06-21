ФСИН отказалась вернуть жительнице Кургана ее деньги

Жительница Кургана отсудила у ФСИН и Минфин деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Кургана, ранее находившейся в качестве подозреваемой, пришлось обратиться в суд, чтобы Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула деньги с ее лицевого счета. После решения суда женщине пришлось самой добираться из омского СИЗО в Курган, при этом ни денег, ни теплой одежды у нее не было. Информация об этом размещена на сайте Курганского городского суда.

Женщину отправили в омское СИЗО в декабре 2020 года без теплой одежды. По пути она простыла. После отмены решения суда первой инстанции жительницу Кургана освободили, но деньги со счета не вернули, билет на обратную дорогу не купили. «Истица просила взыскать с Министерства финансов РФ, ФСИН России в ее пользу убытки в размере 1900 руб. — деньги, не выданные с лицевого счета, 2665 руб. — деньги на проезд к месту жительства, взыскать компенсацию морального вреда — 50 000 руб.», — говорится в решении городского суда.

В ходе заседания представитель ФСИН возражал против удовлетворения требований. Сотрудники службы исполнения наказаний пояснили, что обеспечение теплой одеждой и билетом происходит по заявлению гражданина. Подозреваемая не обращалась во ФСИН. При этом не было и жалоб на состояние здоровья, заявили представители ведомства.

Средства на расчетный счет женщины поступали от ее родственников. Доказательств, что она отказалась от их получения в момент освобождения, ответчик не представил.

«Взыскать с казны Российской Федерации в лице ФСИН России в пользу истицы денежные средства в размере 1798 руб., находившиеся на ее лицевом счете на дату освобождения из СИЗО №1 УФСИН России по Омской области. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — указано в материалах.

URA.RU ранее писало, что ФСИН выплатит тюменцу более трех миллионов рублей. Деньги получит Владислав Елфимов, который покалечился во время спарринга между кандидатами в спецназ УФСИН.