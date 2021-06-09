ФСИН выплатит покалеченному тюменцу более 3 млн рублей

Владислав Елфимов получил инвалидность в результате поединка между кандидатами в спецназ УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покалеченный во время спарринга между кандидатами в спецназ УФСИН тюменец Владислав Елфимов получит компенсацию в размере 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского суда Тюмени, который принял соответствующее решение. Ранее URA.RU писало о том, что Елфимов стал инвалидом I группы в результате поединка по рукопашному бою между кандидатами на поступление в элитный отряд тюменского подразделения ФСИН.

«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказания за счет казны РФ в пользу молодого человека компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей», — отметили в пресс-службе суда. Также взыскан материальный ущерб в сумме 1 051 388,13 рубля и утраченный заработок за период с 5 мая 2017 год по 23 апреля 2021 года. Его размер составил 596 994 рубля. Ежемесячно Елфимов должен будет получать по по 12 702 рубля с последующей индексацией бессрочно.

Ранее бывший заместитель начальника тюменского спецназа ФСИН Геннадий Дудко был признан виновным и осужден на три года условно за организацию незаконного спарринга между кандидатами в свое подразделение,. Поединок, в результате которого тюменец Владислав Елфимов стал инвалидом I группы, состоялся 5 мая 2017 года. Сразу после него Елфимов попал в реанимацию с проломленным черепом и кровоизлиянием в мозг.