09 июня 2021
08 июня 2021

ФСИН выплатит покалеченному тюменцу более 3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, оглашение приговора, приговор, судебное заседание, судья, судебный процесс
Владислав Елфимов получил инвалидность в результате поединка между кандидатами в спецназ УФСИН Фото:

Покалеченный во время спарринга между кандидатами в спецназ УФСИН тюменец Владислав Елфимов получит компенсацию в размере 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского суда Тюмени, который принял соответствующее решение. Ранее URA.RU писало о том, что Елфимов стал инвалидом I группы в результате поединка по рукопашному бою между кандидатами на поступление в элитный отряд тюменского подразделения ФСИН.

«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказания за счет казны РФ в пользу молодого человека компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей», — отметили в пресс-службе суда. Также взыскан материальный ущерб в сумме 1 051 388,13 рубля и утраченный заработок за период с 5 мая 2017 год по 23 апреля 2021 года. Его размер составил 596 994 рубля. Ежемесячно Елфимов должен будет получать по по 12 702 рубля с последующей индексацией бессрочно.

Ранее бывший заместитель начальника тюменского спецназа ФСИН Геннадий Дудко был признан виновным и осужден на три года условно за организацию незаконного спарринга между кандидатами в свое подразделение,. Поединок, в результате которого тюменец Владислав Елфимов стал инвалидом I группы, состоялся 5 мая 2017 года. Сразу после него Елфимов попал в реанимацию с проломленным черепом и кровоизлиянием в мозг.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...