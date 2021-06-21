В Челябинской области отменили популярный мусульманский праздник

Сабантуя в Челябинской области не будет второй год подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области приняли решение отменить проведение регионального Сабантуя в Троицке из-за коронавируса. Такое решение озвучили 22 июня на совещании с главами муниципалитетов под руководством губернатора Алексея Текслера.

«Совместно с Роспотребнадзором решено отменить Ильменский и Бажовский фестивали, ряд мероприятий в муниципалитетах, в том числе Бушуевский фестиваль в Златоусте, а также областной Сабантуй в Троицке 10 июля», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона. Ранее празднование Сабантуя пришлось отменить в Магнитогорске и Челябинске.

Сабантуй — традиционный праздник мусульманских народов, приуроченный к окончанию весенних полевых работ. В Челябинской области он привлекал десятки тысяч зрителей и участников все национальностей, включая приезжих из Башкирии и сопредельного Казахстана. В 2019 году в Троицке собрались почти 35 тысяч человек.

Рост заболеваемости на Южном Урале продолжается вторую неделю. С 22 июня обозначился уже всплеск числа заражений. Пока власти не намерены отменять выпускные вечера в школах и других учебных заведениях, но при соблюдении санитарных требований. «В случае нарушений при проведении мероприятий, совместно с Роспотребнадзором, будем закрывать учреждения. Также мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета», — предупредил губернатор глав муниципалитетов.