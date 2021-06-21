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Власти ХМАО готовятся к ревакцинации населения от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
Власти ХМАО готовятся к ревакцинации уже привитых от коронавируса югорчан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Старта кампании по ревакцинации населения от коронавируса ожидают власти ХМАО. Об этом в своем аккаунте в Instagram заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«В ближайшие дни ждем появления рекомендаций Минздрава России по ревакцинации от COVID-19. Это поможет уже привитым усилить иммунный ответ, дополнительно защитить себя от инфекции», — заявил Добровольский.

Глава депздрава отметил, что даже среди привитых югорчан фиксируются случаи заболевания коронавирусом. Однако в таком случае риск заражения COVID-19 уменьшается в разы, а случаи тяжелого течения болезни почти не встречаются. На сегодня больше 300 тысяч жителей ХМАО уже поставили вакцину от коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала распоряжение перевести 40% югорских чиновников на дистанционный формат работы. Рекомендацию по переводу сотрудников на удаленную работу получили и коммерческие структуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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