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Чиновники ХМАО отправлены на дистанционку из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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На дистанционную работу должно уйти не менее 40% работников Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила перевести на дистанционный режим работы почти половину сотрудников регионального правительства и мэрий. Об этом она сообщила в ходе заседания регионального оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю органам исполнительной власти автономного округа, органам местного самоуправления обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 40% работников с учетом организационной и технической возможностей. Поручаю рабочей группе регионального оперативного штаба по развитию экономики в период распространения коронавирусной инфекции совместно с представителями бизнес-сообщества определить меры направленные на увеличение числа граждан работающих в дистанционном формате», — сказала Комарова. Она отметила, что это необходимо для того, чтобы не допустить распространение коронавируса и не вынуждать власти принимать решения о прекращении работы организаций той или иной сферы деятельности.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ужесточила карантин. Власти приняли такое решение из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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