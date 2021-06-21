Чиновники ХМАО отправлены на дистанционку из-за коронавируса

На дистанционную работу должно уйти не менее 40% работников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила перевести на дистанционный режим работы почти половину сотрудников регионального правительства и мэрий. Об этом она сообщила в ходе заседания регионального оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю органам исполнительной власти автономного округа, органам местного самоуправления обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 40% работников с учетом организационной и технической возможностей. Поручаю рабочей группе регионального оперативного штаба по развитию экономики в период распространения коронавирусной инфекции совместно с представителями бизнес-сообщества определить меры направленные на увеличение числа граждан работающих в дистанционном формате», — сказала Комарова. Она отметила, что это необходимо для того, чтобы не допустить распространение коронавируса и не вынуждать власти принимать решения о прекращении работы организаций той или иной сферы деятельности.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ужесточила карантин. Власти приняли такое решение из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом.