Ученый рассказал, когда россиян начнут чипировать

Вживление чипов в мозг может стать реальностью, считает профессор Михаил Лебедев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие пять лет планируется развивать систему искусственного зрения. Большие прорывы по чипированию стоит ожидать в течение 50 лет. Об этом рассказал профессор Сколковского Института Науки и Технологий Михаил Лебедев.

«Не исключено, что такие идеи по управлению чем-то при помощи имплантов в мозге, либо расширение функций мозга. Все это через какое-то время станет реальностью. Я не могу сказать, что это в течение ближайших 10 лет станет реальностью, но в течение ближайших 50 лет мы будем наблюдать яркие демонстрации», — цитирует РИА «Новости» Лебедева. Он отметил, что эти технологии развиваются достаточно быстро.

По словам Лебедева, прорывы стоит ожидать, когда ученые смогут тонко взаимодействовать с нейронными сетями мозга с помощью инвазивных интерфейсов. «Пока мы еще тонко не реагируем. В ближайшие пять лет мы уже увидим прорывы. Системы искусственного зрения мы будем развивать», — сказал он.

Ранее в Министерстве образования и науки РФ опровергли информацию, что россиян начнут чипировать. В ведомстве рассказали URA.RU, что программа по вживлению в мозг человека микрокомпьютера для передачи информации с внешних устройств не имеет финансирования.