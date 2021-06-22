Житель Кургана купил автомобиль Jeep Grand Cherokee в Челябинске. При оформлении регистрации в ГИБДД Кургана выяснилось, что машина числится в угоне. Полицейские установили, что транспорт принадлежит жителю Перми, и вернул авто владельцу. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
Подозрение у госинспектора вызвал идентификационный номер транспортного средства. Была назначена экспертиза. «Экспертом экспертно-криминалистического центра установлено, что идентификационный номер изменен. При проверке по базе данных ГИБДД полицейские выяснили, что автомобиль находится в розыске с января 2008 года в связи с кражей, зарегистрированной в городе Пермь. Владелец транспортного средства 22 июня прибыл в Курган, где полицейские вернули ему похищенное имущество», — говорится в релизе полиции.
В УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В 2021 году в регионе возбуждено уже 30 уголовных дел за внесение изменений в маркировку транспортных средств. Сотрудники ГИБДД выявляют факты фальсификации регистрационных документов на транспорт, внесение изменений в VIN-номер автомобиля и изменения в маркировке двигателей внутреннего сгорания.
Ранее URA.RU писало, что в Шатровском районе (Курганская область) полицейские нашли угнанный в Московской области Lexus. Автомобиль перегоняли в Кемеровскую область. В МВД отметили, что полицейские передали автомобиль страховой компании и коллегам из столицы.
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