Курганец купил в Челябинске краденную машину. Ее владелец искал авто 13 лет

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Горят леса. Село Иковка, гибдд, дпс, проверка на дорогах
Полицейские Кургана вернули пермяку машину, украденную 13 лет назад Фото:

Житель Кургана купил автомобиль Jeep Grand Cherokee в Челябинске. При оформлении регистрации в ГИБДД Кургана выяснилось, что машина числится в угоне. Полицейские установили, что транспорт принадлежит жителю Перми, и вернул авто владельцу. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Подозрение у госинспектора вызвал идентификационный номер транспортного средства. Была назначена экспертиза. «Экспертом экспертно-криминалистического центра установлено, что идентификационный номер изменен. При проверке по базе данных ГИБДД полицейские выяснили, что автомобиль находится в розыске с января 2008 года в связи с кражей, зарегистрированной в городе Пермь. Владелец транспортного средства 22 июня прибыл в Курган, где полицейские вернули ему похищенное имущество», — говорится в релизе полиции.

В УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В 2021 году в регионе возбуждено уже 30 уголовных дел за внесение изменений в маркировку транспортных средств. Сотрудники ГИБДД выявляют факты фальсификации регистрационных документов на транспорт, внесение изменений в VIN-номер автомобиля и изменения в маркировке двигателей внутреннего сгорания.

Ранее URA.RU писало, что в Шатровском районе (Курганская область) полицейские нашли угнанный в Московской области Lexus. Автомобиль перегоняли в Кемеровскую область. В МВД отметили, что полицейские передали автомобиль страховой компании и коллегам из столицы.

Жителю Перми вернули украденную в 2008 году машину

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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