В РФС ответили на слухи об отставке Станислава Черчесова

Внеочередной Исполком Российского футбольного союза (РФС) заслушает итоги, которые подведет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после вылета с Евро-2020 на стадии группового этапа. Об этом URA.RU заявили в Российском футбольном союзе (РФС).
«В ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — сообщили URA.RU в службе коммуникаций РФС.
Сборная России по футболу 21 июня разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4. Это поражение опустило российский коллектив на четвертое место в своей группе, что лишило шансов продолжить участие в турнире.
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