В РФС ответили на слухи об отставке Станислава Черчесова

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Футбол Урал-Динамо (Москва). Тюмень, смолов федор, черчесов станислав
Исполком РФС заслушает итоги Евро-2020, которые подведет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Фото:

Внеочередной Исполком Российского футбольного союза (РФС) заслушает итоги, которые подведет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после вылета с Евро-2020 на стадии группового этапа. Об этом URA.RU заявили в Российском футбольном союзе (РФС).

«В ближайшее время будет проведен внеочередной Исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — сообщили URA.RU в службе коммуникаций РФС.

Сборная России по футболу 21 июня разгромно проиграла команде Дании со счетом 1:4. Это поражение опустило российский коллектив на четвертое место в своей группе, что лишило шансов продолжить участие в турнире.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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