Сборная России теряет шансы на выход из группы Евро

Сборная России проиграла команде Дании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сборная России уступает датчанам со счетом 1:4 в решающем матче за прямой выход в 1/8 Чемпионата Европы по футболу. Таким образом у подопечных Черчесова не остается шансов на дальнейший промоушен даже посредством рейтинга третьих мест.

Первый гол в ворота россиян на 38 минуте забил полузащитник датчан Миккель Дамсгор. На 59 минуте преимущество скандинавов после грубой ошибки Романа Зобнина удваивает нападающий Юссуф Поульсен. Третий гол на 79 минуте забивает защитник Андреас Кристенсен. Четвертый гол в ворота Матвея Сафонова был забит уже через три минуты — отличился защитник Йоаким Мехле. Один мяч россияне отыграли на 70 минуте благодаря пенальти Артема Дзюбы.

В параллельном матче сборная Финляндии уступила бельгийцам. Согласно регламенту этого розыгрыша еврокубка, помимо первого и второго мест в группе в 1/8 турнира также выйдут четыре сборных, занявшие третьи места. Однако Россия могла претендовать на попадание в этот рейтинг только при поражении максимум в один мяч. После сегодняшнего поражения из-за разницы забитых и пропущенных мячей (у финнов она лучше) сборная откатывается на четвертое место.

В групповой стадии Евро-2020 россияне провели три матча. В двух из них разгромно проиграли Бельгии и Дании, один — у Финляндии — выиграли с минимальным счетом 1:0.