В детской больнице Екатеринбурга разместят пациентов с COVID-19

Места для коронавирусных больных откроют в детской городской больнице №8 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детской городской больнице №8 Екатеринбурга выделили 100 коек для размещения зараженных COVID-19. Об этом сообщил источник URA.RU в медицинских кругах.

«В детской больнице №8 дополнительно развернули 100 коек для больных коронавирусом», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что также новые места разворачиваются в госпитале ветеранов войн и в центральной городской больнице №2. Там для больных коронавирусом выделили 230 и 60 коек соответственно.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там не смогли прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что не располагают информацией о количестве развернутых коек.

Ранее сообщалось о развертывании дополнительных коек для больных коронавирусом в свердловской областной больнице №2 и городской клинической больнице №6. В 2020 году эти медучреждения уже принимали пациентов с COVID-19.