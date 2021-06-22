В детской больнице Екатеринбурга разместят пациентов с COVID-19

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Места для коронавирусных больных откроют в детской городской больнице №8 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В детской городской больнице №8 Екатеринбурга выделили 100 коек для размещения зараженных COVID-19. Об этом сообщил источник URA.RU в медицинских кругах.

«В детской больнице №8 дополнительно развернули 100 коек для больных коронавирусом», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что также новые места разворачиваются в госпитале ветеранов войн и в центральной городской больнице №2. Там для больных коронавирусом выделили 230 и 60 коек соответственно.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там не смогли прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что не располагают информацией о количестве развернутых коек.

Ранее сообщалось о развертывании дополнительных коек для больных коронавирусом в свердловской областной больнице №2 и городской клинической больнице №6. В 2020 году эти медучреждения уже принимали пациентов с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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