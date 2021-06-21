21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021

Депутат Госдумы от ЕР идет в Перми против партии с новой командой

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация. Пермь, первомай, бурнашов алексей, единая россия, первомайская демонстрация
Источник: депутат Госдумы Алексей Бурнашов намерен вести борьбу за мандата с «Единой Россией» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Беспартийный депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов, который в 2016 году был избран от «Единой России», поведет на выборы в сентябре пул своих кандидатов. Источник URA.RU, близкий к депутату, рассказал, что Бурнашов планирует поддержать около десяти кандидатов-оппозиционеров на выборах в гордуму Перми и заксобрание края.

«Бурнашов пойдет на выборы с новой командой. Он поддержит не менее трех кандидатов на выборах в гордуму Перми», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что еще пять кандидатов Бурнашов намерен поддержать на выборах в законодательное собрание Пермского края.

«Он точно не будет вести борьбу только с двумя действующими депутатами заксобрания от „Единой России“. Наоборот, он их поддержит», — говорит инсайдер. По его данным, речь идет о депутата заксобрания Армене Гарсляне и депутате Антоне Удальеве. Сам Бурнашов в беседе с корреспондентом URA.RU от комментариев воздержался.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае противостояние Бурнашова и советника губернатора Прикамья Романа Водянова в борьбе за мандат в округе № 59 может стать главным политическим конфликтом года. Водянов обошел Бурнашова на праймериз «Единой России» и теперь действующий депутат намерен переизбраться от другой партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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