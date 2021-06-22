Эпидемиолог назвал условие для ликвидации коронавируса в мире

К победе над коронавирусом в мире может привести вакцина нового типа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Развитие генетики может позволить найти закономерности в генах, отвечающих за выработку пожизненного иммунитета. В перспективе это даст возможность создать вакцину от коронавируса, дающую пожизненную защиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Исходя из расчета, что существует пожизненный иммунитет к некоторым вирусам, развитие генетики позволит найти закономерности в генах, отвечающие за выработку пожизненного иммунитета. Это то, к чему стоит стремиться всем лабораториям, выпускающим иммунобиологические препараты», — заявил URA.RU Шунков.

Как отметил эпидемиолог, появление такой вакцины даст шанс человечеству полностью избавиться от коронавируса. «Надежда на вакцину, способную создать пожизненный иммунитет. Тогда можно будет говорить о полной ликвидации коронавируса в мире», — уточнил он, отметив, что оценивать вероятность такого научного открытия сложно.

Сотрудник Институт общей генетики РАН, доктор биологических наук Илья Зазаров-Гезехус в беседе с URA.RU допустил возможность появление вакцины, дающей пожизненный иммунитет. «Применительно к некоторым вирусам или микроорганизмам, по крайней мере для животных, это будет возможно. Но, когда такие перспективы откроются для человека, сказать трудно. Каких-то принципиальных препятствий для этого нет. Но всякие эксперименты с человеческим геномом осуждаются из этических соображений», — высказался генетик.

Специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд в разговоре с URA.RU оценил слова эпидемиолога, отметив, что такая вакцина не появится в обозримом будущем. «Генетика штука довольная сложная, иммунная система, вещь тоже довольно сложная. Мы пытаемся делать прогнозы про то, как мы сейчас все победим, соединивши эти две сложности. Я завидую оптимизму уважаемого доктора, но не понимаю, на чем он основан», — добавил Гельфанд.