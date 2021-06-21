В полиции ХМАО грядут кадровые чистки

В июле в югорской полиции ожидают кадровых решений от руководства главка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава УМВД России по ХМАО Дамир Сатретдинов готовит ротации среди полицейского начальства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Скоро заканчивается первое полугодие 2021 года. Будут подводиться итоги, и на основе анализа этих данных в окружном главке сделают выводы об эффективности работы руководителей муниципальных отделов и управлений. Так что тем, у кого есть проблемы с показателями, стоит поднапрячься», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что смена руководства может затронуть едва ли не половину городов и районов Югры.

Другой собеседник URA.RU, работающий в полиции, считает озвученные цифры слишком большими. «Если руководитель плох, то зачем его перебрасывать в другой муниципалитет, он там, что ли, будет работать лучше? В югорской полиции нет такой большой скамейки запасных, чтобы заменить сразу половину начальства в муниципалитетах. Кадровые перестановки не исключены, но не в таком масштабе», — считает источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО и вовсе заявили, что информация о грядущих перестановках не имеет под собой оснований.

Ранее URA.RU сообщало о ротации кадров в подразделениях окружной полиции. Так, новым главой ОМВД Сургутского района стал Юрий Сероштан.