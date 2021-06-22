СМИ: Кремль не пустит в Госдуму депутата-блогера Бондаренко

Список кандидатов от КПРФ в депутаты Госдумы будет разбит на 38 региональных групп. Однако в нем не будет некоторых известных коммунистов, которые не нужны администрации президента, в том числе депутата-блогера (1,4 млн подписчиков на YouTube) Николая Бондаренко.
Как утверждают источники «Ведомостей» в КПРФ, региональный депутат Бондаренко вряд ли возглавит группу по Саратовской и Калининградской областям. Вместо него группу поведет депутат Ольга Алимова, а Бондаренко будет выдвинут в одномандатном округе.
По мнению политолога Александра Пожалова, допуск на федеральную трибуну, в Госдуму, «молодого радикала-популиста» Бондаренко, который и так довольно медийное лицо, не нужен администрации президента. Он отметил, что решение строится исходя из этой логики.
Ранее Бондаренко принимал участие в незаконных митингах 23 и 31 января, за что был оштрафован на 20 тысяч рублей. В апреле жители Саратова собрались на пикет против Бондаренко, так как считают его ответственным за повышение тарифов и некачественное обслуживание. Он возглавляет УК «Красная». Сообщалось, что Бондаренко использует УК «Красная» для обогащения членов партии КПРФ. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что рост тарифов связан со стремлением депутата обеспечить своим соратникам стабильный доход.
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