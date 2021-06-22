В ЯНАО отсутствует выбор препаратов для вакцинации от COVID

Ямальцы могут вакцинироваться только препаратом «Спутник V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выбора препаратов для вакцинации от коронавируса в ЯНАО нет — жителям ставят то, что есть в наличии. Об этом ямальцы сообщают в социальных сетях.

«Я вот хотела привиться, но мне сказали, что вакцины „ЭпиВакКорона“ нет, а я хочу именно ее и никакую больше. Когда завезут именно эту вакцину? Она просто щадящая для тех, у кого сильная аллергия», — написала в соцсети «ВКонтакте» в группе «Губкинский — город мечты» Татьяна Потоцкая.

В Губкинской городской больнице жителям ответили, что поставка препаратов регулируется на федеральном уровне. «На сегодняшний день есть только „Гам-КОВИД-Вак“ („Спутник V“). Поставку вакцин регулирует Министерство здравоохранения РФ. О поступлении мы сообщим дополнительно», — написала пресс-служба больницы под постом северянки.

Ямальский центр общественного здоровья и профилактики также напомнил ямальцам, что «Гам-КОВИД-Вак» — единственная в России вакцина, которая прошла все три стадии клинических испытаний. В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU подтвердили, что не регулируют поставку вакцины. «О всех поставках население информируется в СМИ», — прокомментировали ситуацию в ведомстве, однако уточнить сроки поставки препаратов не смогли.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО количество заболевших коронавирусом увеличилось почти в два раза. Власти разворачивают дополнительные койки в больницах округа.