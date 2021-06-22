22 июня 2021
21 июня 2021

Из-за коронавируса в Курганской области отменили крестный ход

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в честь праздника обретения Мощей Петра и Февронии Курган, крестный ход
Запрет на проведение крестного хода связан с действием режима повышенной готовности Фото:
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Коронавирус COVID-19

По решению правительства Курганской области отменен Никольский крестный ход. Причина связана с ограничительными мерами по распространению коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Традиционный XXI Никольский крестный ход из города Кургана в село Утятское Притобольного района на место явления чудотворного образа Святителя Николая, намеченный на 26—27 июня, отменяется по решению правительства Курганской области», — говорится на странице епархии. В официальном уведомлении властей говорится, что запрет на проведение крестного хода связан с действием режима повышенной готовности. «Запрещено проведение публичных мероприятий. Проведение шествия (епархиального Никольского крестного хода) является публичным мероприятием», — сказано в решении правительства.

При этом в епархии отметили, что намеченная на 27 июня Божественная литургия в Богоявленском храме села Утятское состоится. Также состоится передача отреставрированной иконы Николая Чудотворца из Богоявленского собора Кургана в утятский храм.

URA.RU сообщало, что в Курганской области решили отменить празднование мероприятий, посвященных Дню молодежи. Также в двух районах отменили празднование Сабантуя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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