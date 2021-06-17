17 июня 2021

В Курганской области из-за коронавируса отменили День молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. Линейка КГУ Курган, воздушные шары, студенты
Мероприятия, связанные с Днем молодежи должны были пройти 26 и 27 июня Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области решили отменить празднование мероприятий, посвященных Дню молодежи. Решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом опубликовано 18 июня на странице областного департамента экономического развития во «ВКонтакте».

«По итогам заседания областной оперативный штаб <…> решил отменить проведение следующих мероприятий: <…> посвященных Дню молодежи, на открытых площадках, определенных органами управления культурой», — указано в документе. Мероприятия должны были пройти 26 и 27 июня.

Всего было отменено проведение десяти событий. Также не будут проводить фестиваль «Пространство мечты», мотофестиваль «От винта», «Ивановскую ярмарку», фестиваль «Троица», физкультурно-оздоровительное мероприятие «Prime день», праздники «Духов день», «День поля» и «Сабантуй».

18 июня стало известно, что в Челябинске отменили фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест-2021», приуроченный ко Дню молодежи. Также в Челябинской области не состоятся Ильменский с Бажовским фестивалями и Бушуевский фестиваль оружейников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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