В Курганской области из-за коронавируса отменили День молодежи

В Курганской области решили отменить празднование мероприятий, посвященных Дню молодежи. Решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом опубликовано 18 июня на странице областного департамента экономического развития во «ВКонтакте».
«По итогам заседания областной оперативный штаб <…> решил отменить проведение следующих мероприятий: <…> посвященных Дню молодежи, на открытых площадках, определенных органами управления культурой», — указано в документе. Мероприятия должны были пройти 26 и 27 июня.
Всего было отменено проведение десяти событий. Также не будут проводить фестиваль «Пространство мечты», мотофестиваль «От винта», «Ивановскую ярмарку», фестиваль «Троица», физкультурно-оздоровительное мероприятие «Prime день», праздники «Духов день», «День поля» и «Сабантуй».
18 июня стало известно, что в Челябинске отменили фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест-2021», приуроченный ко Дню молодежи. Также в Челябинской области не состоятся Ильменский с Бажовским фестивалями и Бушуевский фестиваль оружейников.
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