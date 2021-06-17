17 июня 2021

Крупный мусульманский праздник в Кургане отменен из-за COVID

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Праздник Сабантуй. Курган, выпечка, чак-чак, национальная одежда, татары, сабантуй, национальные костюмы, кулинария, национальный костюм, национальная кухня, татарская кухня
В Курганской области отменили Сабантуй Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области в двух районах отменили празднование Сабантуя. Его мусульмане отмечаю как праздник окончания весенних полевых работ. Решение об отмене мероприятия принял оперштаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области.

«Отменить проведение Сабантуя, который был запланирован на 19 июня в Шадринском районе, и на 26 июня на открытой площадке в Сафакулевском районе», — говорится в решении штаба. Кроме того, в регионе отменены еще восемь общественных мероприятий, которые планировались на июнь. В их числе празднование Дня молодежи — 26 и 27 июня.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждается перенос выпускных. Родители одиннадцатиклассников обсуждают изменение намеченных выпускных вечеров. Программы, рассчитанные ранее до утра, планируют закончить до 23:00. Это связано с тем, что в регионе обсуждается ограничение работы объектов общепита. Пока власти не приняли решение об ограничении работы кафе и ресторанов.

В России произошел новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, за сутки зафиксировано более 17 000 зараженных. В Курганской области при этом ситуация стабильная. В сутки регистрируется около 30 новых случаев заражений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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